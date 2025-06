LIVE Bolelli Vavassori-Melo Zverev ATP Halle 2025 in DIRETTA | si parte tra poco dopo una lunghissima attesa

Sta per iniziare uno dei match più attesi del ATP Halle 2025! Dopo lunghe attese e emozionanti sorprese, tra cui la vittoria di Felix Auger-Aliassime e il sorprendente secondo set di Laslo Djere contro lo stesso Auger-Aliassime, il duello di doppio tra Bolelli/Vavassori e Melo/Zverev promette grandi emozioni. Rimanete sintonizzati: il tennis d'élite sta per partire!

18:59 Felix Auger-Aliassime ha alfine vinto in tre set (6-3 6-7(6) 6-1) e dunque siamo pronti, finalmente, per assistere al match di doppio valevole per il primo turno che mette di fronte Simone Bolelli e Andrea Vavassori da una parte e Marcelo Melo e Alexander Zverev dall'altra. 18:27 Con un certo fattore sorpresa, Laslo Djere vince il secondo set contro Auger-Aliassime. Servirà dunque il terzo set tra di loro, in una giornata veramente lunga per il campo in questione, e dunque c'è ancora un'attesa di qualche decina di minuti per BolelliVavassori-MeloZverev.