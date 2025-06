Colpo di scena il governo va sotto | il risultato che spiazza tutti ecco cosa è successo

Un risultato sorprendente, che ha però tutta l’aria di essere frutto di una strategia studiata con attenzione. La battuta d’arresto del governo in Parlamento rappresenta un colpo di scena che potrebbe cambiare gli equilibri politici e aprire nuove discussioni sul futuro delle politiche italiane. È un momento cruciale che ci invita a riflettere sulle dinamiche di potere e sulle alleanze emergenti in questa complessa arena politica.

Colpo di scena alla Camera dei deputati, dove il governo è stato battuto su una mozione dell’opposizione. L’Aula ha approvato con 253 voti favorevoli, 4 contrari e un solo astenuto una mozione a firma della presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, sulle politiche per attrarre ricercatori in Italia, nonostante il parere contrario dell’esecutivo. Un risultato sorprendente, che ha però tutta l’aria di essere frutto di una clamorosa distrazione: la maggioranza di centrodestra, infatti, ha votato a favore della mozione, contrariamente alle indicazioni del governo. Un errore che ha avuto conseguenze politiche immediate e che l’opposizione non ha esitato a cavalcare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it