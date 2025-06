Angela Melillo e il tradimento del marito | L' ho scoperto con un messaggio

Angela Melillo ha condiviso con coraggio e lucidità il dolore di aver scoperto il tradimento del marito Ezio Bastianelli attraverso un messaggio, un momento che ha segnato profondamente la sua vita. Oggi, felice con Cesare San Mauro, la ex showgirl si apre su un episodio difficile, dimostrando come la forza interiore possa trasformare le ferite in nuove opportunità di crescita e speranza. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla resilienza e il potere di reagire alle avversità.

Angela Melillo, ospite a "La volta buona", ha parlato di uno dei momenti più dolorosi della sua vita, quello in cui ha scoperto di essere stata tradita dall'ex marito, Ezio Bastianelli. La showgirl, oggi felicemente sposata con Cesare San Mauro, ha ricordato l'episodio con lucidità, svelandone i.

Angela Melillo ha condiviso un'esperienza dolorosa: la scoperta del tradimento da parte del suo ex marito, Ezio Bastianelli, grazie a un messaggio inviato ad un amico.

