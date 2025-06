Aida e Nabucco per il fine settimana lirico all' Arena di Verona

Il grande debutto della stagione lirica si apre con un capolavoro senza tempo: Aida, l’opera regina, illuminata da uno spettacolo di cristallo e luce che incanta gli spettatori. Venerdì 20 giugno alle 21.30 all’Arena di Verona, l’emozione prende vita tra musica, potere e passione. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalla magia del teatro e vivere un fine settimana all’insegna della grande lirica.

Chiuso il fine settimana inaugurale, il Festival lirico riparte dall'opera 'regina'. Venerdì 20 giugno alle 21.30 va in scena all'Arena di Verona la prima rappresentazione di Aida. L'allestimento, definito 'di cristallo' per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce, è curato in ogni.

