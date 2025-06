Duran sul mercato l’Al Nassr apre al prestito | la Roma sfida la concorrenza

In un mercato sempre più movimentato, l'attenzione si concentra sulle novità che scuotono il calcio italiano e internazionale. Dalla suggestiva apertura di al-Nassr al prestito di Duran, alle tensioni tra Roma e Ghisolfi, ogni giorno porta con sé nuove sfide e opportunità. Mentre Gasperini viene presentato ufficialmente, il futuro della Roma resta incerto, con nomi come Massara pronti a sostituire. La scena è pronta a scrivere il prossimo capitolo di questa appassionante stagione.

Doveva essere una giornata interamente dedicata alla presentazione al pubblico di Gasperini, e in parte lo è stata, anche se la notizia della separazione delle strade tra Roma e Ghisolfi è risultato l'ennesimo scossone per un ambiente che non sembra poter godere di un attimo di tranquillità. Massara e non solo tra le ipotesi per il sostituto, e la speranza è che ciò non rallenti un mercato entrato già nel vivo. In difesa resta vivo il nome di Lukumì, ma c'è un altro Jhon colombiano che potrebbe rientrare tra gli obiettivi dei giallorossi, e si tratta di Duran. Una notizia sicuramente strana e particolare, visto che a gennaio l'Al Nassr ha versato 80 milioni nelle casse dell'Aston Villa per portarlo subito in Arabia, ed ora sembra essere finito improvvisamente sul mercato.