Chi è Renee Slegers? Tutto quello che devi sapere sul punto Euro 2025

Scopri tutto quello che bisogna sapere su Renee Slegers, la nuova voce di punta per il Euro 2025 sulla BBC. A soli 36 anni, questa appassionata esperta di calcio si sta distinguendo nel panorama sportivo, portando entusiasmo e competenza alle trasmissioni europee. Ma chi è realmente Renee Slegers? E quale ruolo avrà nel prossimo grande torneo continentale? Ecco le informazioni essenziali per conoscerla meglio.

Renee Slegers è stato annunciato come parte del team di Punditry della BBC per Euro 2025 quest'estate. La 36enne non ha già lavorato per la BBC prima, ma con le sue credenziali calcistiche è chiaro capire perché è in formazione. Ma chi è Slegers? Slegers è il direttore dell'Arsenal e ha preso il posto di Jonas Eidevall nell'ottobre 2024. È stata nominata manager permanente nel gennaio 2025 e ha completamente trasformato le fortune del club.

Da coach ad interim a vincitrice della Champions League: chi è Renee Slegers, l'allenatrice che ha riportato l'Arsenal sul tetto d'Europa

Renée Slegers e il suo viaggio da giocatrice dell'Arsenal academy alla finale di Women's Champions League da allenatrice; Renée Slegers: Da promessa dell'Arsenal Academy a guida nella finale di Champions femminile; Dove è stata vinta e persa la finale di Women's Champions League: Arsenal - Barcelona 1-0.

Arsenal, Slegers: "Con la Juve sfida molto intensa. Orgogliosa delle ragazze" - "Abbiamo mandato in gol quattro calciatrici diverse e in attacco tutte stanno giocando bene, ma anche il resto ..."

Arsenal, Slegers: "La Juve difende in maniera diversa, sarà una sfida. Ma vogliamo vincere" - "Le bianconere difendono giocatrice su giocatrice e questa per noi è una nuova sfida a cui abbiamo cercato di prepararci per essere in grado di affrontare ..."