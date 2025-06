dal metropolitan al paris il blitz fallito della soprintendenza per vincolare i cinema di roma chiusi da oltre dieci anni

Dal Metropolitan al Paris, un blitz fallito della soprintendenza ha rischiato di sconvolgere il destino dei cinema di Roma, chiusi da oltre dieci anni. La Soprintendenza Speciale di Roma, con un intervento a sorpresa, stava per spostare gli equilibri politici in tema di rigenerazione urbana, ma qualcosa è andato storto. La vicenda apre un capitolo cruciale sulla tutela del patrimonio culturale e il futuro delle sale cinematografiche nella capitale. Un episodio che fa riflettere sulle sfide tra conservazione e innovazione.

