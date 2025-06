Ciclista travolta da una betoniera a Milano rito abbreviato per l'assessore Granelli accusato di omicidio colposo

Un tragico incidente scuote Milano: l’udienza per l’assessore Marco Granelli, accusato di omicidio colposo dopo la tragica morte di Cristina Scozia, è stata rinviata al 25 settembre. Granelli ha scelto il rito abbreviato, un passo importante nel procedimento giudiziario. La vicenda solleva ancora più domande sulla sicurezza delle infrastrutture cittadine e sulle responsabilità politiche. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

È stata rinviata al 25 settembre l’udienza a carico dell'assessore Marco Granelli, a processo per omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia, la 39enne che il 20 aprile del 2023 è stata travolta da una betoniera su una ciclabile di Milano. Granelli chiederà il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: granelli - travolta - betoniera - milano

Veronica D’Incà travolta e uccisa da un tir a piazzale Loreto, chiesto il processo per l’assessore Marco Granelli - La tragedia di Veronica D'Incà, travolta da un tir a Piazzale Loreto, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in città.

Nel 2024 una ciclista è stata travolta da una betoniera a Milano ed è morta. L’assessore Marco Granelli è tra gli indagati per concorso in omicidio colposo stradale: chiederà il rito abbreviato Vai su Facebook

Ciclista travolta da una betoniera a Milano, rito abbreviato per l'assessore Granelli accusato di omicidio colposo; Ciclista uccisa da betoniera a Milano, assessore Granelli a processo per omicidio colposo: chiederà rito abbreviato; Ciclista uccisa da betoniera, chiesto il processo per l'assessore Granelli.

Ciclista travolta da una betoniera a Milano, rito abbreviato per l’assessore Granelli accusato di omicidio colposo - È stata rinviata al 25 settembre l’udienza a carico dell'assessore Marco Granelli, a processo per omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia ... Da fanpage.it

Ciclista uccisa a Milano, udienza rinviata: l’assessore Granelli accusato di omicidio colposo chiede l’abbreviato - Slitta al 25 settembre l’udienza del processo per la morte di Cristina Scozia, la 39enne travolta nell’aprile del 2023 da una betoniera sulla ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. Riporta msn.com