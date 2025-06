Autostrada A1 | chiusa due notti la stazione Valdichiana

Se viaggiate lungo l'autostrada A1, preparatevi a qualche disservizio: la stazione Valdichiana sarà chiusa per due notti per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza. Un inconveniente temporaneo che potrebbe influenzare i vostri piani, ma è fondamentale per garantire maggiore sicurezza a tutti. Restate aggiornati per evitare sorprese e pianificare al meglio il vostro percorso.

Per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza

