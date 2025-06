Sabato sfila il corteo del Pride come cambia il traffico | strade chiuse e divieti di sosta

Sabato prossimo, il 21 giugno, il centro della città si anima con il colorato corteo del Pride, un momento di festa e inclusione che non passa inosservato. Per garantire la sicurezza e il buon andamento della sfilata, l'Ufficio Traffico del Comune ha disposto strade chiuse e divieti di sosta temporanei. Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti senza stress durante questa giornata speciale.

Sabato prossimo (21 giugno) va in scena il Pride. L'Ufficio Traffico del Comune ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della sfilata. Il provvedimento stabilisce che, per lo svolgimento della manifestazione

