Omicidio di Fregene svolta nelle indagini | trovati coltello e maglietta sporca di sangue

Un nuovo e inquietante capitolo si apre nelle indagini sull’omicidio di Stefania Camboni a Fregene. Dopo settimane di suspense, i carabinieri hanno fatto una scoperta cruciale: il coltello usato per il delitto, insieme al cellulare della vittima e a una maglietta insanguinata. Questi elementi potrebbero essere la chiave per svelare il movente e l’identità dell’assassino. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Svolta nelle indagini sulla morte di Stefania Camboni a Fregene: i carabinieri hanno trovato l'arma del delitto, il cellulare della vittima e una maglietta sporca di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fregene - svolta - indagini - maglietta

Svolta nell'omicidio Fregene: fermata la nuora della vittima - Un'importante svolta nell'omicidio di Giada Crescenzi, la 60enne trovata senza vita nella sua villetta di Fregene.

Omicidio di Fregene, svolta nelle indagini: trovato il coltello e la maglietta sporca di sangue; Omicidio Stefania Camboni, svolta nelle indagini: rinvenuti coltello, maglietta e cellulare; Omicidio Stefania Camboni a Fregene: ritrovati coltello, maglietta con sangue e telefono.

Omicidio di Fregene, svolta nelle indagini: trovato il coltello e la maglietta sporca di sangue - Svolta nelle indagini sulla morte di Stefania Camboni a Fregene: i carabinieri hanno trovato l'arma del delitto, il cellulare della vittima e una maglietta ... fanpage.it scrive

Omicidio Stefania Camboni, svolta nelle indagini: rinvenuti coltello, maglietta e cellulare - Omicidio Camboni, trovati coltello, maglietta e cellulare: nuova svolta nelle indagini. Da ilfaroonline.it