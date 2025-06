Voli per rimpatriare gli israeliani da 5 città europee Roma compresa

In un impegno di solidarietà e rapidità, la compagnia israeliana "El Al" organizza voli di salvataggio da cinque città europee, tra cui Roma, per rimpatriare i cittadini israeliani bloccati all’estero a causa dei recenti conflitti. Mercoledì 18 giugno, queste operazioni saranno cruciali per garantire la sicurezza e il ritorno a casa di chi si trova in difficoltà. Un esempio di come la cooperazione internazionale possa fare la differenza nei momenti di crisi.

La compagnia israeliana "El Al" opererà mercoledì 18 giugno alcuni voli di salvataggio da Larnaca, Atene, Roma, Milano e Parigi, secondo il piano stabilito e le direttive del ministero dei trasporti, per riportare a casa i cittadini israeliani che non sono potuti rientrare in patria per la guerra. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Voli per rimpatriare gli israeliani da 5 città europee (Roma compresa)

In questa notizia si parla di: voli - israeliani - roma - rimpatriare

Le compagnie aeree israeliane El Al e Arkia lanciano piani per facilitare il rientro degli israeliani bloccati in diverse città del mondo.; Bloccati all’estero 150mila israeliani, per il rimpatrio servirà un mese; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen.

Bloccati all’estero 150mila israeliani, per il rimpatrio servirà un mese - Famiglie con bambini piccoli, anziani, persone che hanno bisogno ... Si legge su ilmessaggero.it

Tel Aviv blocca i voli di evacuazione mentre decine di migliaia di israeliani sono bloccati all’estero - 000 israeliani sono bloccati all'estero a causa della guerra di Tel Aviv contro l'Iran e della chiusura di tutti i voli causata dai ... Secondo infopal.it