Incendiata l' auto dell' assessore del Pd Enzo Quaranta | Non mi farò intimidire

Un atto gravissimo che scuote la comunità di Torremaggiore: nella notte tra domenica e lunedì, l’auto dell’assessore Enzo Quaranta è stata incendiata, un gesto intimidatorio che non deve essere tollerato. La città si stringe intorno a lui, determinata a contrastare ogni forma di minaccia e a difendere i valori della legalità. La solidarietà e l’impegno delle autorità sono fondamentali per fare luce su questa faida oscura e garantire la sicurezza di tutti.

Un gesto intimidatorio compiuto da ignoti. A Torremaggiore, in provincia di Foggia, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno è stata bruciata l'auto dell'assessore comunale alla Cultura Enzo Quaranta. Le autorità investigative stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto

Tamponamento fatale, muore l'ex assessore Fabbri. L'ipotesi: 'Era ferma con l'auto in panne'

