Doppia Curva pioggia di condanne | cosa succedeva davvero a San Siro

Una giornata storica per il calcio milanese, segnata da un’ondata di condanne che scuote le curve di San Siro. La dura sentenza dell’inchiesta “Doppia Curva” getta luce su un lato oscuro del tifo organizzato, portando alla ribalta questioni di legalità e passione. Ma cosa è successo davvero a San Siro? Scopri i dettagli di una vicenda che cambierà per sempre il volto dello stadio e dello sport.

Milano, 17 giugno 2025 – Una giornata epocale per il tifo organizzato milanese, e non solo. La giustizia ha pronunciato i primi, pesanti verdetti nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, coordinata dalla Procura di Milano, infliggendo condanne significative ai vertici delle curve di Inter e Milan. Andrea Beretta, figura di spicco degli ultras nerazzurri, e Luca Lucci, omologo rossonero, sono stati entrambi condannati a dieci anni di reclusione, segnando un duro colpo alle dinamiche di potere e criminalità che da anni permeano il sottobosco del tifo calcistico. La giudice Rossana Mongiardo ha emesso le sentenze per sedici imputati nell’aula bunker di San Vittore, mettendo un parziale epilogo a un’indagine meticolosa condotta dalla Squadra Mobile e dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Doppia Curva, pioggia di condanne: cosa succedeva davvero a San Siro

