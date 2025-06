Basket B | Terremoto Pielle si dimette il presidente Farneti | Profonde divergenze ed episodi gravi non è più il progetto che avevo immaginato

Un terremoto scuote la Pielle Basket: Francesco Farneti si dimette da presidente, lasciando un vuoto inaspettato e profonde divergenze all’interno della società. La sua leadership, iniziata a fine maggio 2023, si conclude in modo improvviso, alimentando incertezze sul futuro della squadra. Una decisione che segna un passaggio cruciale e apre un nuovo capitolo nella storia di questa realtà sportiva. La palla ora passa alle nuove strategie e a chi saprà risollevare le sorti del team.

Terremoto in casa Pielle. Dopo i rumors delle ultime ore ecco l'ufficialità: Francesco Farneti si è dimesso dal ruolo di presidente. Al timone della società dalla fine del maggio 2023, Farneti ha comunicato pubblicamente la sua scelta nella giornata di martedì 17 giugno, dopo aver formalizzato il.

