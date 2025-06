Panico sul volo da Londra passeggero rompe il naso a un poliziotto | cosa è successo

Un volo da Londra a Orio al Serio si trasforma in scena di tensione quando un passeggero, in preda al panico, rompe il naso a un poliziotto. L’episodio, avvenuto a bordo, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e a due agenti ospedalizzati. Un evento che scuote i cieli e mette in luce l’importanza della calma anche nelle situazioni più difficili. Cosa è successo esattamente?

Il volo partito da Londra era diretto a Orio al Serio quando il passeggero ha dato in escandescenze: due poliziotti sono finiti in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Panico sul volo da Londra, passeggero rompe il naso a un poliziotto: cosa è successo

