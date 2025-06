Allenamento Juventus | è vigilia per i bianconeri domani l’esordio al Mondiale per Club FOTO e VIDEO verso il match con l’Al Ain

La Juventus si prepara con entusiasmo alla grande sfida del Mondiale per Club, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo un intenso allenamento, i bianconeri sono pronti a mettere in campo tutta la loro determinazione contro l’Al Ain. L’atmosfera è carica di aspettative: ogni passo è volto a conquistare il prestigioso trofeo mondiale. Rimanete sintonizzati per foto, video e aggiornamenti esclusivi su questa avventura internazionale.

Allenamento Juventus: vigilia d’esordio per i bianconeri, domani la prima al Mondiale per Club. FOTO e VIDEO verso il match con l’Al Ain. È vigilia per la Juventus, che domani affronterà l’Al Ain nell’esordio al Mondiale per Club. Bianconeri che scenderanno in campo nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, alle ore 3.00, con l’obiettivo di partire forti nella competizione.????? @FIFACWC June 14 – July 13 Every Game Free https:t.co9MbQ9ZXSop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.compBELrtyyr1 — JuventusFC (@juventusfc) June 17, 2025 Attraverso i propri canali ufficiali, il club bianconero ha voluto documentare l’allenamento odierno con questo video. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juventus: è vigilia per i bianconeri, domani l’esordio al Mondiale per Club. FOTO e VIDEO verso il match con l’Al Ain

