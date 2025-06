Auto guidata da una ragazza si schianta contro un negozio

Un incidente sfiorato dalla fortuna, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Intorno alle 14.00 in via Allende a Giugliano in Campania, una giovane donna alla guida di una Dacia ha perso il controllo, finendo contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. La conducente è rimasta ferita e soccorsa dal 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Ecco cosa è accaduto e quali sono le ultime novità sulla vicenda.

Incidente stradale intorno alle 14.00 in via Allende a Giugliano in Campania. Una Dacia, guidata da una donna, ha sbandato e si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Ferita, è stata soccorsa dal 118. Fortunatamente non c'erano persone presenti in quel momento sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Auto guidata da una ragazza si schianta contro un negozio

In questa notizia si parla di: guidata - negozio - auto - ragazza

La vittima, una ragazza poco più che 20enne originaria di Rapolla, era a bordo dell'auto guidata da una 25enne sempre di Rapolla, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta. Vai su Facebook

#Garlasco Alberto Stasi ha dribblato la selva di cronisti fuori dal Tribunale di Pavia, entrando da un ingresso secondario. Il 41enne, condannato a 16 anni per l’omicidio di #ChiaraPoggi, è arrivato su un’auto guidata da una donna, forse la sua avvocata. Imm Vai su X

Auto guidata da una ragazza si schianta contro un negozio; Terribile incidente a Genova, morta una 22enne investita con l'amica da un'auto guidata da una guardia giurata; Travolta dall’auto guidata da un 91enne: “Il sole mi ha abbagliato”. Morta donna a Sanremo.

Auto guidata da una ragazza si schianta contro un negozio - Una Dacia, guidata da una donna, ha sbandato e si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Si legge su napolitoday.it

Ragazza si butta da auto per sfuggire a violenza sessuale - ma per errore è salita a bordo di un'auto guidata da un uomo di 38 anni, originario di Caserta. Segnala msn.com