Scherma | Europei Italia oro nel fioretto donne a squadre

L’Italia trionfa ai Campionati Europei di scherma a Genova, conquistando l’oro nel fioretto femminile a squadre. Le azzurre, guidate da una prestazione emozionante e decisiva, hanno battuto la Francia in un finale mozzafiato 37-36, grazie alla determinante ultima stoccata di Arianna Errigo. Un risultato che conferma il talento e la passione del nostro sport. Questa vittoria resterà impressa come esempio di tenacia e eccellenza italiana.

Roma, 17 giu. (LaPresse) – L’Italia conquista la medaglia d’oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati europei in corso a Genova. Le azzurre (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi) hanno battuto la Francia in finale 37-36 nel minuto supplementare. Decisiva l’ultima stoccata di Errigo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scherma: Europei, Italia oro nel fioretto donne a squadre

In questa notizia si parla di: europei - italia - fioretto - squadre

Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto - Una buona Italia inizia con il piede giusto agli Europei di vela nella classe 470 misto. I Campionati Europei 2025, in corso questa settimana a Spalato, Croazia, hanno visto un'ottima prestazione dei nostri atleti.

OPS, L’HO FATTO DI NUOVO Si era già laureato campione continentale e mondiale nel 2022, nel fioretto a squadre… Ma stavolta l’oro è tutto suo! Gli Europei di Genova hanno deciso: è Guillaume Bianchi il re della prova individuale. Fenomenooooooo Vai su Facebook

Europei Genova 2025: Italia in finale con le squadre di fioretto femminile e sciabola maschile (diretta RaiSport e Sky Sport) / Link risultati live; Scherma, dopo la giornata d’oro per l’Italia, oggi le prove a squadre - Fioretto, Italia femminile in finale; Europei scherma, Italia in finale sia nel fioretto femminile sia nella sciabola maschile.

L’Italia trionfa nel fioretto femminile contro la Francia: capolavoro delle Azzurre agli Europei - L’Italia vince la medaglia d’oro nel fioretto femminile a squadre agli Europei di scherma 2025. Riporta fanpage.it

Scherma, dopo la "giornata d’oro" per l’Italia, oggi le prove a squadre - Fioretto, Italia femminile in finale Le azzurre del fioretto a squadre femminile hanno battuto la Spagna 45- Secondo msn.com