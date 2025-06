Bitto Dop | partita la transumanza verso gli alpeggi

La transumanza in Valtellina prende il via, portando con sé tradizione, storia e un patrimonio naturale prezioso. Sono 45 gli alpeggi coinvolti nel 2025, che ospiteranno oltre 11.000 ettari di pascoli, con circa 3.000 bovine da latte e 300 capre. Un momento di profonda connessione tra uomo e natura, che si ripete ogni anno per preservare le radici di questa terra unica. La stagione si preannuncia ancora una volta ricca di fascino e autenticità.

Parte la stagione della transumanza in Valtellina: sono 45 gli alpeggi coinvolti per il 2025 per un totale di oltre 11 mila ettari di pascoli e prati che ospiteranno circa 3000 bovine da latte e 300 capre. Si rinnova anche quest’anno, con numeri in linea con la stagione 2024, la tradizione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Bitto Dop: partita la transumanza verso gli alpeggi

