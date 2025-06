Caso ultras 10 anni a Beretta e Lucci | l’Inter dovrà essere risarcita!

Un episodio che ha scosso il mondo del calcio e degli ultras italiani si avvia a una svolta decisiva. Oggi, la giudice di Milano Rossana Mongiardo ha condannato Beretta e Lucci a 10 anni, rafforzando la ricerca della verità . Ma non è tutto: le società Inter e Milan sono ora destinate a ricevere un risarcimento, segnando un importante passo avanti nella giustizia sportiva e civile.

Il caso ultras ha vissuto oggi una tappa molto importante ai fini della definizione della veritĂ sostanziale e processuale dei fatti: alla condanna a 10 anni nei confronti di Beretta e Lucci, capi ultras rispettivamente di Inter e Milan, si aggiunge anche il risarcimento nei riguardi di Inter e Milan. LA DECISIONE – La giudice di Milano Rossana Mongiardo ha emesso alcune condanne nel contesto del caso ultras che vedeva imputati i vertici delle curve di Inter e Milan. Ad essere stati dichiarati colpevoli, tra gli altri, anche i capi ultras Andrea Beretta e Luca Lucci, che dovranno scontare 10 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Caso ultras, 10 anni a Beretta e Lucci: l’Inter dovrĂ essere risarcita!

