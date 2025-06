Iron man e ironheart | il messaggio emozionante di robert downey jr per il prossimo show mcu

Robert Downey Jr. torna a far battere i cuori degli appassionati Marvel con un emozionante messaggio di supporto dedicato a Ironheart, la nuova protagonista che sta per approdare su Disney+. In vista del debutto previsto per il 24 giugno 2025, il suo gesto rappresenta un ponte tra passato e futuro dell'MCU, rafforzando il legame tra fan e personaggi. Un messaggio che promette di ispirare e emozionare, lasciando tutti in attesa di questa nuova avventura...

Robert Downey Jr. esprime il suo supporto a Ironheart attraverso un video messaggio. In vista del debutto della nuova serie Marvel Ironheart, prevista per il 24 giugno 2025 su Disney+, si è diffusa una testimonianza di affetto da parte di uno dei personaggi più iconici dell’MCU. Robert Downey Jr., ex interprete di Iron Man, ha condiviso un video messaggio rivolto alle protagoniste e al cast dello show, rafforzando il legame tra i fan e la saga Marvel. Il contesto del messaggio di Downey Jr. e la sua importanza. Un segno di vicinanza da un’icona storica del franchise. Nel video, Downey Jr. indossa un cappellino dei Pinewood Studios, dove sta attualmente lavorando alla produzione di Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Iron man e ironheart: il messaggio emozionante di robert downey jr. per il prossimo show mcu

In questa notizia si parla di: messaggio - downey - ironheart - robert

Robert Downey Jr. spiega l'importanza del ruolo di Iron Man: 'Sono grato per il messaggio che rappresenta'; Ironheart: Dominique Thorne rivela un importante consiglio ricevuto da Robert Downey Jr..

Ironheart: Robert Downey Jr. ha rassicurato Dominique Thorne sul suo personaggio - Riri Williams è ufficialmente entrata nell'MCU, gettando le basi delle future gesta di Ironheart, e Robert Downey Jr. Lo riporta movieplayer.it

Ironheart: Dominique Thorne ha rivelato i preziosi consigli ricevuti da Robert Downey - L'attrice di Ironheart ha condiviso le belle parole di incoraggiamento ricevute da Iron Man in persona, l'attore Robert Downey Jr. Da cinematographe.it