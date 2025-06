Investito mentre attraversava la strada è grave | trasportato in elicottero a Trieste

Stamattina a Latisana, un grave incidente ha scosso la comunità: un pedone è stato investito mentre attraversava la strada in via Vendramin e, dopo un intervento immediato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara a Trieste, in condizioni critiche. La scena, ancora sotto analisi dai carabinieri, ha suscitato grande preoccupazione. Seguiranno aggiornamenti sullo sviluppo delle indagini e sulla prognosi del ferito.

Un pedone è stato investito a Latisana e trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara, a Trieste. L'incidente è avvenuto stamattina, attorno alle 11 e 50, in via Vendramin: la dinamica dei fatti è ancora in corso di analisi da parte dei carabinieri della stazione locale, intervenuti sul. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Investito mentre attraversava la strada, è grave: trasportato in elicottero a Trieste

In questa notizia si parla di: investito - trasportato - elicottero - trieste

Ciclista investito da un'auto a Celerina: trasportato in ospedale - Un ciclista svizzero di 60 anni è rimasto gravemente ferito giovedì 15 maggio a Celerina, Engadina, dopo essere stato investito da un'auto sulla strada principale H27.

Investito mentre attraversava la strada, è grave: trasportato in elicottero a Trieste; Investito mentre attraversava la strada, è grave: trasportato in elicottero a Trieste; Ciclista investito da un'auto: trasportato in ospedale in elicottero.

Investito mentre attraversava la strada, è grave: trasportato in elicottero a Trieste - È successo stamattina; al momento in cui si scrive non si conoscono le condizioni dell'uomo, ricoverato in prognosi riservata. Si legge su udinetoday.it

Rider investito a Trieste, ricoverato in gravi condizioni - L'incidente di ieri sera non riguardava un pedone investito da un'auto ma un rider che, tornando da una consegna, si è rimesso in sella al proprio scooter ed è stato investito da un'auto. Lo riporta ansa.it