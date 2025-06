Iran | media Trump sta considerando seriamente di lanciare attacco

Intorno al mondo, le tensioni tra Iran e Stati Uniti si fanno sempre più intense. Secondo fonti affidabili, il presidente Trump sta valutando con attenzione l’ipotesi di un intervento militare, potenzialmente destabilizzando ulteriormente una regione già fragile. La decisione finale potrebbe avere ripercussioni globali, aprendo uno scenario incerto e carico di conseguenze. È il momento di seguire da vicino gli sviluppi di questa delicata situazione.

Torino, 17 giu. (LaPresse) – Il presidente Donald Trump si riunirà a breve con il suo team per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per prendere decisioni sulla politica degli Stati Uniti riguardo alla guerra tra Israele e Iran. Lo riferiscono tre funzionari statunitensi ad Axios, secondo cui Trump sta seriamente considerando l’ipotesi di entrare in guerra e lanciare un attacco statunitense contro le strutture nucleari iraniane, in particolare contro l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio a Fordow. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: media, Trump sta considerando seriamente di lanciare attacco

