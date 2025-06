Piano straordinario per San Cristoforo | visita a Catania del sottosegretario Mantovano e del Commissario Ciciliano

San Cristoforo si prepara a rinascere grazie a un piano straordinario che ha visto la visita ufficiale del Sottosegretario Mantovano e del Commissario Ciciliano. Un passo concreto verso il rilancio di uno dei quartieri più complessi di Catania, simbolo di impegno e speranza. L'iniziativa promette di trasformare sfide in opportunità , segnando un nuovo capitolo di sviluppo e rinnovamento per la comunità locale. Restate sintonizzati per scoprire i prossimi passi di questa importante rivoluzione urbana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno concreto per il rilancio del quartiere. Catania accende i riflettori su San Cristoforo, uno dei quartieri più complessi e delicati della città , grazie a una visita istituzionale di rilievo. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Commissario Straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, hanno preso parte a un incontro operativo presso Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio, per discutere lo stato di avanzamento del Piano straordinario di riqualificazione urbana e sociale. Ad accoglierli il sindaco Enrico Trantino, affiancato dalla giunta comunale, insieme al prefetto Signoriello, al questore Bellassai e ai vertici delle forze dell’ordine locali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Piano straordinario per San Cristoforo: visita a Catania del sottosegretario Mantovano e del Commissario Ciciliano

In questa notizia si parla di: cristoforo - catania - piano - straordinario

Catania, blitz a San Cristoforo: bar e panifici irregolari, auto senza assicurazione e maxi sanzioni - Un blitz della Polizia a Catania ha messo sotto la lente d'ingrandimento il quartiere di San Cristoforo, rivelando irregolarità nei bar e nei panifici.

Il programma prevede due incontri: il primo si terrà a Catania, alle ore 09:30, presso il Comune, e sarà dedicato al quartiere di San Cristoforo. Il secondo appuntamento è fissato per le 12:30 a Palermo, nei locali della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore d Vai su Facebook

Il programma prevede due incontri: il primo a Catania, al Comune, e sarà dedicato al quartiere di San Cristoforo. Il secondo appuntamento è fissato per le 12:30 a Palermo, nei locali della Chiesa di San Paolo Apostolo, nel cuore del quartiere Borgo Nuovo Vai su X

Riqualificazione urbana e sociale a San Cristoforo, presentato il piano da 20 milioni di euro; Mantovano in Sicilia: a Catania e Palermo per il Piano straordinario di riqualificazione sociale e ambientale nelle aree a più alta vulnerabilità ; Governo, Mantovano a Catania e Palermo per il piano di riqualificazione sociale: “Modello Caivano per offrire alternative sane ai cittadini”.

Piano straordinario riqualificazione, 42 milioni per Borgo Nuovo, si parte con scuole, chiese e impianti sportivi - Palermo e Catania protagoniste del Piano straordinario per la riqualificazione di aree a rischio: al via gli interventi su Borgo Nuovo ... blogsicilia.it scrive

Decreto Caivano bis, Mantovano a Catania e Palermo per due riunioni operative - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è accompagnato dal commissario Ciciliano ... Lo riporta rainews.it