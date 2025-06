Minuti da incubo a Orio al Serio | passeggero aggredisce la polizia e tenta di rubare la pistola a un agente

Una notte da incubo all'aeroporto di Orio al Serio, dove un passeggero ubriaco ha scatenato il panico, aggredendo la polizia e tentando di sottrarsi alla cattura con un gesto estremo. Le immagini sono state sconvolgenti, e l'episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza negli aeroporti italiani. Cosa si nasconde dietro comportamenti così estremi? Restate con noi per scoprire i dettagli di questa incredibile vicenda.

BERGAMO – La notte si è trasformata in un incubo per gli agenti della polizia di frontiera dell’ aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Alle 2:30 di martedì notte, il volo Ryanair proveniente da Londra Stansted è atterrato portando con sĂ© un uomo fuori controllo: Italo Farias Dos Santos, 24 anni, brasiliano residente a Vigasio, completamente ubriaco. Durante il volo, il giovane aveva giĂ creato problemi ai passeggeri seduti accanto, tanto che il pilota aveva allertato la polizia prima dell’atterraggio. Appena sceso dall’aereo, Dos Santos ha dato in escandescenze, scatenando una violenza inaudita contro gli agenti che tentavano di calmarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it