Muore dopo il concorso il prezzo del ruolo parla il mondo della scuola | ‘Partenza all’alba zero tutele morte in galleria’

La tragica scomparsa di Alessandra, docente precaria di 54 anni, ha scioccato il mondo della scuola e riaperto un acceso dibattito sulle condizioni in cui operano i docenti precari. Tra viaggi estenuanti, notti insonni e prove selettive senza adeguate tutele, questa tragedia mette in luce le sfide di un sistema che chiede sacrifici enormi. È arrivato il momento di riflettere seriamente sul prezzo del ruolo e su come garantire la sicurezza e il benessere di chi sostiene l'istruzione nel nostro Paese.

La morte di Alessandra, docente precaria di 54 anni, ha scosso il mondo della scuola. Rientrava da una prova orale del concorso quando ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia ha riaperto il dibattito sulle condizioni imposte ai docenti precari, tra viaggi massacranti, notti insonni e prove selettive senza tutele

