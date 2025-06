LIVE Sonego-Struff 6-3 6-2 ATP Halle 2025 in DIRETTA | azzurro convincente e in ottavi ora un grande nome

Lorenzo Sonego apre con slancio il suo cammino a Halle 2025, dominando Struff in due set convincenti. La sua prestazione, supportata da statistiche solide e un gioco impeccabile, lo proietta ora negli ottavi contro un grande nome del tennis mondiale. La corsa azzurra continua con entusiasmo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti e segui in diretta questa emozionante avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match d'esordio di Lorenzo SONEGO, che proverà a vincere la seconda partita di fila nella giornata di giovedì insieme a Flavio COBOLLI e Jannik SINNER. Un saluto sportivo! 18:56 Statistiche che premiano ovviamente l'azzurro, che ha messo il 75% di prime in campo e che ha ottenuto l'83% di punti con la prima e il 67% con la seconda. Rivale allo sbando, dispiace ma c'è da registrare la 16^ sconfitta su 20 partite giocate nel 2025. 18:55 Ultimo match vinto da Lorenzo Sonego risaliva al torneo di Madrid, l'ultima volta che ne vinse due di fila erano gli Australian Open 2025.

