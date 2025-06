Risultati Mondiale per Club LIVE | in campo il Borussia Dortmund contro la Fluminense ancora fermi sullo 0-0

Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite emozionanti e sfide mozzafiato. Attualmente, Borussia Dortmund e Fluminense sono ancora ferme sullo 0-0, regalando suspense e attesa ai tifosi di tutto il mondo. La competizione in America sta regalando grandi emozioni, mentre la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel girone G. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle classifiche aggiornate.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: in campo il Borussia Dortmund contro la Fluminense, ancora fermi sullo 0-0

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - campo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per club, meglio Baggio e Ronaldo in tribuna che Messi in campo Il pareggio senza reti fra Inter Miami e Al-Ahly ha inaugurato il torneo Fifa con le riprese tv preoccupate soprattutto di inquadrare i settori dello stadio occupati dagli spettatori. Prezzi de Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: Boca-Benfica 2-2, vince il Flamengo; Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle; Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle.

Mondiale per Club, le partite di oggi: risultati, chi scende in campo e dove vederle - Oramai da qualche giorno è iniziato il Mondiale per Club, l’innovativa competizione che riunisce squadre di tutti e cinque continenti, campioni di ogni nazionalità, interessando i tifosi di tutto il m ... Si legge su laziopress.it

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F 1^ giornata (17-18 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: nella notte tra martedì e mercoledì arriva l'esordio per l'Inter nella prima giornata del girone E. Secondo ilsussidiario.net