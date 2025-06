Preme il pulsante del telesoccorso che porta al collo e muore poco dopo | il figlio accanto al corpo

Un tragico episodio scuote la comunità: Annamaria Sartori, 87 anni, trovata senza vita all'ingresso di casa dopo aver attivato il telesoccorso. Accanto a lei, il figlio 61enne, coinvolto in una scena drammatica. L'autopsia chiarirà le cause di questa perdita improvvisa, mentre le autorità indagano sul contesto di questa tragedia familiare. Resta aggiornato per scoprire cosa si nasconde dietro questa vicenda dolorosa.

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Annamaria Sartori, la donna di 87 anni che aveva dato l'allarme con il telesoccorso e che poi è stata trovata senza vita all'ingresso della sua abitazione. In casa si trovava anche il figlio 61enne che, all'arrivo dei carabinieri, è stato trovato vicino al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Preme il pulsante del telesoccorso che porta al collo e muore poco dopo: il figlio accanto al corpo

