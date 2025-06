Inter Bruno Longhi | Il Monterrey avrà una cosa dalla sua

Bruno Longhi analizza con attenzione il prossimo avversario dell’Inter nel Mondiale per Club: il Monterrey. Dal suo punto di vista, i messicani, noti come i Rayados, portano in campo una caratteristica che potrebbe fare la differenza. Ma quale? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un incontro che promette emozioni e sorprese. La sfida tra Inter e Monterrey si avvicina, e le carte sono pronte per essere svelate.

Bruno Longhi ha espresso il suo punto di vista sui prossimi avversari dell’ Inter al Mondiale per Club, ossia i messicani del Monterrey. Il giornalista, intervenuto a Radio Sportiva, riguardo a Monterrey-Inter ha posto l’attenzione su un punto focale dei messicani. IL PUNTO – Ecco l’opinione di Bruno Longhi: “ I Rayados non stanno attraversando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Bruno Longhi: “Il Monterrey avrà una cosa dalla sua”

In questa notizia si parla di: inter - bruno - longhi - monterrey

Bruno Fernandes al posto di Barella: rivoluzione Inter dopo l’accordo - Rivoluzione in casa Inter! Con l'accordo per Bruno Fernandes al posto di Nicolò Barella, i nerazzurri puntano a un centrocampo ancora più dinamico e creativo.

L'espulsione di Baschirotto contestata dai social. Bruno Longhi: «Arbitri fuori dal mondo». E Marelli conferma; Giovanni Trapattoni: Per vincere lo scudetto difendetevi come me; Inter, Bruno Longhi: “Il Monterrey avrà una cosa dalla sua”.

Longhi sul Monterrey: «Contro l’Inter avrà un fattore dalla sua parte!» - Bruno Longhi ha indicato il suo punto di vista in merito ai prossimi avversari dell'Inter al Mondiale per Club, ossia i messicani del Monterrey. Da inter-news.it

Inter, Dumfries infortunato: salta il Monterrey. Al suo posto Luis Henrique al debutto - Niente Monterrey per l’olandese, che ha lavorato a parte nel campo di allenamento di Ucla ed ... Scrive msn.com