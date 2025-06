Quando gioca Sinner la prossima partita con Bublik ad Halle | programma tv streaming

Sei appassionato di tennis? Non perdere il prossimo appuntamento di Jannik Sinner ad Halle, dove affronterà Alexander Bublik nel match degli ottavi di finale dell’ATP 500 2025. La partita promette spettacolo ed emozioni da non perdere, con un programma TV e streaming facilmente accessibile per seguirla live. Torna a tifare per il nostro talento italiano: il grande spettacolo è alle porte!

Jannik Sinner ha battuto il qualificato tedesco Yannick Hanfmann al debutto stagionale sull’erba e ha conquistato il pass per gli ottavi di finale nell’ ATP 500 di Halle 2025. Il numero uno al mondo ha vinto per 7-5 6-3 in un’ora e mezza di gioco, raggiungendo al prossimo turno il kazako Alexander Bublik dopo il recente scontro diretto di Parigi. L’azzurro tornerà in campo giovedì 19 giugno, mentre domani avrà a disposizione una giornata di riposo per ricaricare le batterie in vista di un possibile tour de force. Se il nostro portacolori dovesse infatti arrivare fino all’ultimo atto, sarebbe chiamato a giocare quattro partite consecutive in quattro giorni sul prato della OWL Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Sinner la prossima partita con Bublik ad Halle: programma, tv, streaming

