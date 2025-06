Autostrada A1 | regolarmente aperta immissione sull’A11 Firenze-Pisa nord

Buone notizie per i viaggiatori: l'autostrada A1 Milano-Napoli è regolarmente aperta e pronta a garantire un viaggio senza intoppi. In particolare, l'immissione sull’A11 Firenze-Pisa Nord si svolge senza problemi, permettendo di spostarsi in tutta sicurezza. Gli interventi di ispezione delle barriere di sicurezza si sono conclusi in anticipo, dimostrando l’efficienza delle operazioni di manutenzione. La mobilità torna alla normalità: un’ottima notizia per chi attraversa questa direttrice strategica.

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, sono terminati in anticipo rispetto al programma gli interventi per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza

