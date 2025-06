Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Ucraina Gaza Israele e Iran L' Europa non conta nulla

Nel cuore di un mondo in tumulto, Marco Pellegrini del M5S denuncia l'Europa come spettatrice passiva di crisi globali come Ucraina, Gaza, Israele e Iran. Una riflessione urgente su ruolo e responsabilitĂ , che ci invita a chiedere: quanto possiamo davvero contare nel teatro delle grandi decisioni internazionali? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

Ecco #DimmiLaVeritĂ del 17 giugno 2025. Il capogruppo M5s in Commissione Difesa, Marco Pellegrini: «Dopo l'Ucraina e Gaza, ora la guerra tra Israele e Iran. L'Europa non conta nulla». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La VeritĂ | Marco Pellegrini (M5s): «Ucraina, Gaza, Israele e Iran. L'Europa non conta nulla»

In questa notizia si parla di: marco - pellegrini - ucraina - gaza

Dimmi | Marco Pellegrini (M5s): «Ucraina, Gaza, Israele e Iran. L'Europa non conta nulla; Piazza per Gaza, la lista degli oratori all’esame dei leader; “Non è più tempo per l’ambiguità . Ecco perché noi non saremo in piazza”. Parla il capogruppo M5S nella Commissione Difesa della Camera, Pellegrini.

