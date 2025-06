Nuova voragine si apre in strada a San Mauro Mare

Una nuova voragine si è aperta lunedì nel tardo pomeriggio in via Marina, a San Mauro Mare, nella stessa zona di un'altra che si era formata circa un mese fa. L'area è stata prontamente transennata e la viabilità rallentata per garantire la sicurezza di tutti. La situazione solleva preoccupazioni sulla stabilità delle infrastrutture locali, richiedendo interventi tempestivi per prevenire ulteriori rischi e garantire un pieno ritorno alla normalità.

Una seconda piccola voragine in strada si è aperta lunedì nel tardo pomeriggio in via Marina, la strada principale di San Mauro Mare, nella stessa zona di un'altra che si aperta circa un mese fa. L'area è stata transennata, con viabilità rallentata dato che la strada è percorsa anche da mezzi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nuova voragine si apre in strada a San Mauro Mare

