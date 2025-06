Ultras di Inter e Milan a processo arrivano le condanne | 10 anni ad Andrea Beretta e Luca Lucci

L'inchiesta "Doppia curva" scuote il mondo del calcio milanese: dopo un lungo procedimento, arrivano le prime condanne per il tifo organizzato di Inter e Milan. Andrea Beretta e Luca Lucci sono stati condannati a dieci anni di carcere, segnando un momento cruciale nella lotta contro la violenza negli stadi. La giustizia fa un passo avanti, ma il cammino verso un calcio più sicuro è ancora lungo.

Arrivano le prime condanne per l'inchiesta "Doppia curva", condotta dalla procura di Milano sul tifo organizzato di Inter e Milan. Dieci anni di carcere per Andrea Beretta, ex capo della curva Nord dell'Inter e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro.

