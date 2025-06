Curve San Sirocondannati i capi ultrà

Le sentenze emesse nei confronti dei leader delle curve di San Siro segnano una svolta decisiva nella lotta contro il fenomeno ultrà e la criminalità organizzata. Andrea Beretta e Luca Lucci, figure simbolo delle tifoserie milanesi, sono stati condannati rispettivamente a dieci anni di reclusione per gravi reati legati alla mafia e a tentato omicidio. Questa sentenza sottolinea come la giustizia stia intensificando gli sforzi per combattere un fenomeno che ha radici profonde nel mondo dello sport e dell'illegalità.

18.50 Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta,ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia,imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo della 'ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa.E 10 anni per Luca Lucci,capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono due delle condanne nel processo abbreviato sulle curve di San Siro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Inchiesta Curve, Mauro Russo resta ai domiciliari: respinta la richiesta di revoca della misura cautelare per l’ultrà dell’Inter - Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per Mauro Russo, 67 anni, noto ultrà della curva Nord dell'Inter.

La testimonianza di un ambulante senza licenza che è stato picchiato dagli ultras fuori da San Siro prima di un concerto fa luce sugli affari prima di Vittorio Boiocchi, poi di Andrea Beretta e dei sodali coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva anche all’esterno dello Vai su Facebook

