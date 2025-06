Riqualificazione urbana e sociale a San Cristoforo presentato il piano da 20 milioni di euro

San Cristoforo si prepara a rinascere grazie a un ambizioso piano da 20 milioni di euro di riqualificazione urbana e sociale. Presentato con entusiasmo, questo progetto mira a trasformare il quartiere in un modello di inclusione e sviluppo sostenibile. Sottosegretario Mantovano e commissario Ciciliano hanno discusso i dettagli, promettendo un futuro più luminoso per la comunità . Il cambiamento è alle porte: ecco cosa aspettarci...

Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, sono stati oggi a Catania per una riunione operativa sul Piano straordinario di interventi destinati al quartiere di San Cristoforo.

