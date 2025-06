Leoni Inter una rivale piomba sull’obiettivo | si punta ad anticipare così i nerazzurri

Il calciomercato estivo si infiamma con l’interesse dell’Inter e del Milan per Giovanni Leoni, giovane promessa del Parma. Le squadre nerazzurre sono pronte a mettere le mani sul difensore centrale, cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi il talento prima che sia troppo tardi. La corsa al gioiellino emiliano sta entrando nel vivo, e le prossime settimane riveleranno chi avrà la meglio in questa sfida di mercato.

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il calciomercato Inter tiene d'occhio con attenzione la situazione intorno a Giovanni Leoni, giovane e promettente difensore centrale del Parma, oggetto del desiderio anche del Milan. I rossoneri, come riporta Orazio Accomando di Mediaset, stanno intensificando i contatti con il club emiliano per anticipare la concorrenza e mettere a segno un colpo importante per il futuro della loro difesa. L'Inter, consapevole del talento di Leoni, monitora con interesse ogni mossa del Milan e valuta strategie per inserirsi nella trattativa.

