Athletic Club con Perinetti si sogna in grande | Non riesco a dire di no a Palermo

L’ingresso di Giorgio Perinetti all’Athletic Club Palermo segna una svolta entusiasmante per il club nerorosa, che sogna in grande anche in Serie D. La sua esperienza e visione strategica rappresentano un passo fondamentale verso nuovi traguardi e successi futuri. Un investimento importante che rafforza le ambizioni di una società determinata a riscrivere il proprio destino, dimostrando che con il giusto talento e passione, nulla è impossibile.

L’Athletic Club Palermo ha ufficializzato l’ingresso in società di Giorgio Perinetti: l’esperto dirigente assumerà il ruolo di direttore generale della società. Un grande colpo per il club nerorosa, quest’anno impegnato per la prima volta in serie D. Dopo la splendida promozione dello scorso anno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Athletic Club, con Perinetti si sogna in grande: "Non riesco a dire di no a Palermo"

In questa notizia si parla di: club - athletic - perinetti - palermo

Athletic Club, domenica 18 maggio il "Palermo Legends": Toni e Sorrentino in campo per una serata di beneficenza - ...propria celebrazione della storia del Palermo, con protagonisti d’eccezione come Toni e Sorrentino.

Athletic Club Palermo, arriva #Perinetti: sarà il perno del nuovo progetto in Serie D Vai su Facebook

Athletic Club, con Perinetti si sogna in grande: Non riesco a dire di no a Palermo; Athletic Club Palermo: l’ex Bari Perinetti è il nuovo direttore generale del club; È stato ds di Maradona, Totti e Conte: per il navigato dirigente è tempo di un'intrigante sfida tra i Dilettanti.

Athletic Club Palermo, Perinetti: “La città mi ha dato tanto. Ho parlato con Gardini” - La società nerorosa, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza siciliana, ha guadagnato il diritto di presentarsi ai nastri di partenza del p ... Si legge su tifosipalermo.it

Athletic Club Palermo, arriva Perinetti: sarà il perno del nuovo progetto in Serie D - Dopo settimane di attesa, l’Athletic Club Palermo è pronto a formalizzare l’arrivo di Giorgio Perinetti. Secondo goalsicilia.it