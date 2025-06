Parla l' ex DG Fassone | De Laurentiis ha cambiato passo ora vi spiego la svolta

L’ex dg Fassone, con la sua esperienza e lucidità, svela la nuova direzione del Napoli: una rivoluzione che promette di lasciare il segno anche oltre i confini italiani. Le sue parole non sono semplici commenti, ma un’analisi approfondita di una trasformazione ambiziosa, guidata dal presidente. Questo cambio di passo indica un club pronto a dominare sui palcoscenici internazionali, segnando un nuovo capitolo nel suo straordinario cammino.

A volte, per capire una rivoluzione, serve l'occhio di chi quel mondo lo conosce dall'interno. Le parole di Marco Fassone, ex direttore sportivo azzurro, non sono una semplice intervista, ma la conferma autorevole della metamorfosi del Napoli: una svolta progettuale voluta dal presidente per iniziare a dominare anche fuori dall'Italia. Mentre i tifosi si godono i colpi di un mercato stellare, una voce dal passato ha dato la lettura strategica più lucida di ciò che sta accadendo a Napoli. Parlando a 'Stile Tv', Marco Fassone ha analizzato il "nuovo" De Laurentiis, descrivendo un cambiamento che va ben oltre il semplice acquisto di un campione come De Bruyne. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Parla l'ex DG Fassone: "De Laurentiis ha cambiato passo, ora vi spiego la svolta"

