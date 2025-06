Viscogliosi | Ora rivediamo le squadre speciali la polizia locale sia vicina ai cittadini

A poche ore dalla notizia dell’indagine che coinvolge il comandante Giurato e quindici agenti, l’assessora Viscogliosi ribadisce l’importanza di una polizia locale dedicata ai cittadini, sottolineando come alcune attività si siano allontanate dal perimetro istituzionale. È fondamentale ristabilire fiducia e trasparenza, rafforzando il ruolo delle squadre speciali e garantendo una presenza più vicina e efficace sul territorio.

"Ci sono attività fuoriuscite dal perimetro in cui la polizia locale dovrebbe operare". A dirlo a GenovaToday è l'assessora alla polizia locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi a poche ore dalla notizia dell'indagine a carico del comandante Gianluca Giurato e di quindici agenti del.

