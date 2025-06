Un mese di concerti a Bari | il Comune prepara il piano straordinario per i parcheggi auto

Un mese ricco di musica e grandi eventi a Bari sta per animare la città: con concerti imperdibili tra la Fiera del Levante e lo Stadio San Nicola, il Comune si prepara a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e accessibile. In collaborazione con Amtab, è in cantiere un piano straordinario di parcheggi, volto a facilitare l’arrivo di tutti i visitatori. La città si prepara a vivere momenti indimenticabili senza stress, promuovendo una mobilità più efficiente e sostenibile.

In vista dei prossimi concerti ed eventi che si svolgeranno a Bari tra gli spazi della Fiera del Levante e lo Stadio San Nicola, l'amministrazione comunale, in collaborazione con Amtab, sta predisponendo un piano straordinario della sosta che favorisca l'accessibilità dei siti individuati per gli.

Il pianista jazz internazionale Benito Gonzalez arriva in Italia con il suo straordinario quartetto per #bariinjazz2025 22 luglio 2025 h. 21:00 Giardino Princigalli

