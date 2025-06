Giro di Svizzera tappa 4 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro della Svizzera 2025 svela i suoi segreti: la quarta tappa, con arrivo a Piuro in Valchiavenna, promette emozioni forti e possibili scossoni in classifica. Tra le asperità del Passo dello Spluga e le strategie dei favoriti, lo spettacolo è garantito. Scopri il percorso, gli orari tv e chi sono i principali protagonisti di questa sfida tra montagne e passioni. Preparati a vivere ogni istante di questa corsa mozzafiato!

Heiden, 17 giugno 2025 – Il Giro della Svizzera 2025 arriva in Italia. La quarta tappa vedrà il traguardo a Piuro in Valchiavenna e chissà che il Passo dello Spluga non possa essere trampolino di lancio per una battaglia vera in ottica classifica generale. Intanto, nella tappa tre successo in solitaria di Quinn Simmons, che ha staccato i compagni di fuga per la vittoria a Heiden con 18” di vantaggio sul gruppo guidato da Joao Almeida e Oscar Onley, con la maglia gialla Romain Gregoire quarto all’arrivo appena davanti all’altro francese Kevin Vauquelin. Il primo degli azzurri è stato Lorenzo Fortunato giunto ventiquattresimo assieme ai migliori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net