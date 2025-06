Robert Downey Jr celebra Ironheart | L’emozionante messaggio per la serie Marvel Disney+

Robert Downey Jr., iconico interprete di Iron Man, sorprende i fan con un emozionante messaggio dedicato alla serie Ironheart di Marvel Disney. Nel video, l’attore manifesta il suo affetto e supporto alle star Dominique Thorne e Anthony Ramos, sottolineando come il legame tra Tony Stark e Riri Williams sia ancora vivo e forte. È un gesto che rafforza l’anticipazione e la meraviglia attorno a questa nuova avventura nel mondo Marvel.

L'iconico Robert Downey Jr. ha inviato un video speciale alle star di Ironheart, Dominique Thorne e Anthony Ramos, dimostrando che il legame tra Iron Man e Riri Williams è più forte che mai in vista della nuova serie Marvel. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Robert Downey Jr. celebra Ironheart: L’emozionante messaggio per la serie Marvel Disney+

In questa notizia si parla di: robert - downey - ironheart - serie

Robert Downey Jr. in forma per Doctor Doom: la prima foto dal set di Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. sorprende i fan con una nuova foto dal set di "Avengers: Doomsday". In attesa di scoprire il suo ruolo come Doctor Doom, l'attore premio Oscar condivide un'immagine che mostra la sua forma smagliante mentre le riprese procedono a passo spedito, nonostante la sceneggiatura sia ancora in fase di sviluppo.

ESCLUSIVA Dominique Thorne ha ottenuto la benedizione di Robert Downey Jr. per la nuova serie "Ironheart" "Ho ricevuto due pollici alzati", ha dichiarato l'attrice alla rivista Empire. "È davvero rassicurante sapere che non stai mettendo Iron Man in imbara Vai su Facebook

Ironheart nel MCU: Dominique Thorne anticipa le prossime mosse di Riri Williams; Ironheart, Dominique Thorne ha ricevuto l'approvazione di Robert Downey Jr.; Ironheart e l’eredità di Iron Man nella serie TV Marvel.

Ironheart: Robert Downey Jr. ha rassicurato Dominique Thorne sul suo personaggio - e l'ufficializzazione della serie tv dedicata alla sua Ironheart, l'attrice ha rivelato di aver parlato del suo personaggio con Robert Downey Jr. Scrive movieplayer.it

Ironheart, Dominique Thorne ha ricevuto l'approvazione di Robert Downey Jr. - riporterà Ironheart in azione nell’omonima serie tv di debutto a fine giugno sulla piattaforma ... Riporta comingsoon.it