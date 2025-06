Kamila Valieva fa un doppio axel a Piazza San Marco a Venezia nessuno la riconosce | era una dea

Kamila Valieva, giovane stella del pattinaggio artistico, ha scelto Venezia come palco inatteso per un gesto sorprendente: un doppio axel in Piazza San Marco, ignara di essere sotto gli occhi di pochi. La sua leggenda, intrecciata tra gloria e scandalo, continua a echeggiare nei ricordi di molti. Ma cosa nasconde questa visita clandestina? Scopriamolo insieme, tra sogno e realtà.

La pattinatrice russa 19enne Kamila Valieva, attualmente squalificata per doping, è stata in vacanza a Venezia e ha eseguito un doppio axel a Piazza San Marco senza che nessuno la riconoscesse. Era una piccola dea, una predestinata alla grandezza: lo scandalo doping delle Olimpiadi di Pechino la distrusse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

