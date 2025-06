Berrettini cerca la quadra | terapia che vince non si cambia

Matteo Berrettini ha deciso di abbracciare una terapia insolita, dimostrando che a volte "se non si può cambiare la situazione, bisogna cambiare se stessi". La sua scelta di silenzio parla chiaro: un percorso di introspezione e riabilitazione che potrebbe portare a risultati sorprendenti. In un momento così difficile, il campione cerca la quadra, confidando che la cura che ha scelto possa essere la chiave per tornare più forte di prima.

Matteo Berrettini ha deciso di optare per una cura assai insolita, ma che in passato ha già dato degli ottimi risultati: ecco di cosa si tratta. Il fatto che abbia scelto la strada del silenzio è inequivocabile. Significa che non ha alcuna voglia o intenzione di parlare, magari perché questo infortunio ha fatto più male dei tanti altri collezionati in passato. Il problema agli addominali, in effetti, si è ripresentato nel momento peggiore, proprio quando Matteo Berrettini aveva ripreso il ritmo e scalato il ranking fino a tornare in top 30.

