Seth green e jackie tohn si sfidano al campo estivo in the floaters

Preparati a vivere un viaggio emozionante con "Floaters", il nuovo film che apre le porte al Bentonville Film Festival. Tra sfide, amicizia e crescita personale, Seth Green e Jackie Tohn si sfidano in un’avventura indimenticabile che unisce umorismo e profondità . Un racconto coinvolgente che ci invita a riflettere sui nostri limiti e sulla forza del legame tra amici. Scopri come i protagonisti affrontano le difficoltà per superare ogni ostacolo e emergere più forti di prima.

Presentazione di “Floaters”: un film che esplora amicizia, sfide e crescita. Il nuovo film intitolato “Floaters” fa il suo debutto al Bentonville Film Festival, offrendo una narrazione coinvolgente che ruota attorno a temi come l’amicizia, le difficoltĂ personali e la necessitĂ di superare ostacoli comuni. La pellicola si distingue per la sua capacitĂ di coniugare umorismo e riflessione, ambientata in un contesto insolito e ricco di significato. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali della produzione, dal cast alle tematiche affrontate. trama e ambientazione del film. “Floaters” racconta la storia di una musicista in difficoltĂ che accetta un lavoro come ultima spiaggia offerto dalla sua migliore amica, una studentessa molto ambiziosa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it Š Jumptheshark.it - Seth green e jackie tohn si sfidano al campo estivo in the floaters

In questa notizia si parla di: floaters - seth - green - jackie

Jackie Tohn, Sarah Podemski, Aya Cash, Judah Lewis, Seth Green, Maxwell Jacob Friedman & More Wrap Filming On Jewish Summer Camp Comedy ‘The Floaters’ - Jake Ryan (Asteroid City,) as Wetspot, and Seth Green (Family Guy) as Daniel. Da deadline.com

