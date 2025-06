Fratelli d’Italia vuole escludere il fine vita dal Servizio sanitario | Il denaro pubblico non paga il diritto a morire

In un momento storico in cui il dibattito sul fine vita si fa sempre più acceso e complesso, Fratelli d’Italia propone una posizione provocatoria: escludere il fine vita dal servizio sanitario nazionale. Questa dichiarazione apre una ferita aperta nel panorama politico e sociale, aggiungendosi alle tensioni sulla legalità e l’etica delle scelte di fine vita. La questione, ora nelle mani della Consulta, rischia di diventare un nuovo fronte di confronto tra valori e diritti fondamentali.

Mentre la Consulta dovrà fra qualche settimana decidere su un nuovo caso di suicidio assistito, oggi sul delicatissimo tema su cui da anni il Parlamento è bloccato in una sorta di limbo arriva la stravagante dichiarazione di un esponente di Fratelli d’Italia, in considerazione del fatto che tutte le decisioni in materia di fine da parte dei giudici sono nell’alveo di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, come già accaduto per i pochissimi casi di suicidio assistito. Il presidente della Commissione affari sociali Francesco Zaffini, spiegando l’intesa raggiunta nella maggioranza sul fine vita ha infatti dichiarato: “Sul coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale abbiamo chiarito ai relatori che non si parla del luogo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it