FC 25 Nemanja Vidi? SBC Mutaforma

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25 e ami mettere alla prova le tue capacità, non perdere l’occasione di completare la SBC Nemanja Vidi Mutaforma! Con 8 sfide da superare e premi esclusivi, questa sfida rappresenta un must per i collezionisti. Approfitta dell’offerta e preparati a conquistare la leggenda: il tempo è limitato, quindi affrettati!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Nemanja Vidi? uscita in data 17 giugno 2025. SBC Nemanja Vidi?. Numero sfide: 8. Premio: 1x Nemanja Vidi? Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 355.000 Crediti circa. Scadenza: 1 luglio. Leggenda nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori. Qualità giocat.: Esattamente Giocatori bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Rari: Esattamente 11 giocatori.

